Представлена док-станция Dockmule Thunderbolt 3

Dockmule — универсальная док-станция Thunderbolt 3, оснащенная внутренним хранилищем SSD, позволяющим быстро добавить до 8 ТБ дополнительного пространства. Корпус NVMe SSD и док-станция обеспечивают скорость передачи данных 3 ГБ/с, 40 Гбит/с Thunderbolt 3 и совместимы с USB-C 3.2 Gen2.

Dockmule совместим с Thunderbolt 3 для полноскоростного соединения 40 Гбит/с и соединения USB-C 3.2 Gen2 10 Гбит/с. Корпус SSD в Dockmule может поддерживать внешние SSD объемом до 8 ТБ. Доступ и редактирование любого медиафайла происходит непосредственно на внешнем диске или носителе.

С помощью одного кабеля вы можете подключиться к 16 дополнительным портам, включая 5 USB Type-A, 2 USB Type-C, 2 TB3, встроенный SSD, Gigabit Ethernet, разъем AUX 3,5 мм, 2 HDMI/DisplayPort, а также устройства для чтения SD и mircroSD. А когда вы закончите, просто отключите его от сети.

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