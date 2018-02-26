Представлена док-станция Samsung DeX Pad для Galaxy S9

Компания Samsung представила специальную док-станцию для новых флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, которая получила название Samsung DeX Pad. От предыдущей модели новинка отличается тем, что не только дает возможность подключать смартфон к монитору как ПК, но и позволяет использовать экран смартфона в качестве тачпада и сенсорной клавиатуры. В оснащение устройства входит коннектор USB Type-C, два порта USB Type-A и HDMI. Отметим, что смартфоны в паре с док-станцией поддерживают вывод видео 2K и мониторы с этим разрешением. Продажи DeX Pad стартуют 16 марта 2018 года, одновременно с Galaxy S9 и S9+.