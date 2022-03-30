Представлена дверная камера Xiaomi Smart Cat Eye 1s с 5-дюймовым экраном

Xiaomi объявила о выпуске дверной камеры Smart Cat Eye с официальной ценой 110 долларов. Xiaomi Smart Cat Eye 1s оснащен 5-дюймовым ЖК-экраном IPS и камерой с разрешением 1080p для высококачественной видеотрансляции. Закаленное стекло экрана полностью ламинировано, а экран внутри двери может отображать информацию о погоде и другую важную информацию.

Xiaomi Smart Cat Eye 1s имеет внешнюю камеру с апертурой F2.0, углом обзора 160 градусов и возможностью наблюдения в течение всего дня с помощью инфракрасной подсветки. Это означает, что наблюдение за дверью обеспечивается как днем, так и ночью.

Аккумулятор Smart Cat Eye 1s емкостью 8000 мАч обеспечивает до шести месяцев мониторинга, а устройство можно легко заряжать через порт USB-C. Также можно настроить Smart Cat Eye 1 для облегчения общения с посетителями через динамики. Поддерживается распознавание лиц и в гаджете есть память уже идентифицированных лиц.