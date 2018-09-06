На выставке IFA 2018, прошедшей в Берлине, была представлена эксклюзивная версия стиральной машины Candy Bianca в цвете Millennial Pink, выбранного из 100 оттенков розового специально для Candy.

Фабрика дизайна, основанная Лапо Элканном, превратила культовую стиральную машину Candy Bianca в ещё более привлекательную версию, созданную для молодых и динамичных людей. Креативность, итальянский стиль и инновационные технологии сделали Bianca стиральной машиной, на которую невозможно не обратить внимани Одна из ключевых особенностей Bianca - функция Zoom, созданная специально для экономии вашего времени, уделяемого стирке. Она обеспечивает максимально возможный класс стирки А для любого типа ткани и на любой программе всего за 59 минут. Это возможно благодаря применению Mix Power CANDY Jet CANDY Plus CANDY – CANDY уникальной технологии, при которой CANDY моющее средство, предварительно превращённое в эмульсию, впрыскивается под давлением в барабан, проникает в саму структуру ткани и очищает его максимально быстро и качественно.