Представлена флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-T4

Компания Fujifilm представила флагманскую беззеркальную камеру Fujifilm X-T4, которая появится в продаже в апреле по цене в 1690 долларов или 123 тысячи рублей. Новинка характеризуется датчиком изображения X-Trans CMOS 4 с обратной засветкой и разрешением 26,1 Мп, процессором X-Processor 4, поддержкой серийной съемки со скоростью 15 к/с, съемки видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 к/с, системой стабилизации изображения с эффективностью в 6,5 ступени выдержки, быстрой автофокусировкой и переключателем режима видеосъемки. Комплект с объективом XF18-55mm F2.8-4 будет стоить 2099 долларов, а с объективом XF16-80mm F4 – 2199 долларов.