Представлена фотокамера Canon EOS R5 Mark II

Компания Canon пополнила ассортимент профессиональных беззеркальных камер моделью EOS R5 Mark II, которая основана на полнокадровом CMOS-датчике разрешением 45 Мп. Новинка также характеризуется светочувствительностью ISO до 51200 с расширением до 102400, 6144 зонами замера экспозиции, матричной 5-осевой стабилизацией, записью видео в 8К в режиме 60p RAW, одновременной съёмкой фото и видео в Full HD при 30 к/с, OLED-видоискателем разрешением 5,76 Мп, дополнительным процессором Digic Accelerator и системой автофокусировки Dual Pixel Intelligent AF. Камера станет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 4300 долларов.