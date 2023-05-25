Представлена фотокамера Fujifilm X-S20

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-C моделью X-S20, которая оценена в 1300 долларов. Новинку оснастили производительным чипом пятого поколения, как во флагманских X-H2 и X-T5, 26-Мп датчиком изображения от X-S10, матричной системой стабилизации с эффективностью в семь стопов экспозиции, новой системой автофокусировки, поддержкой потоковой трансляции видео в разрешении 4K, одним слотом для карты памяти UHS-II, записью видео в 4K при 60 к/с и 10-бит с цветом 4:2:2 с профилем F-Log2 и разрешении 6.2 в формате Apple ProRes, электронным видоискателем с разрешением 2.36 Мп и 3-дюймовым экраном с разрешением 1.84 Мп.

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