Представлена игровая консоль Anbernic RG353P Компания Anbernic пополнила ассортимент карманных игровых консолей моделью RG353P, которая получила ретро-дизайн. Новинку оснастили 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640:480 пикселей и поддержкой сенсорного управления, четырехъядерной платформой Rockchip RK3566 с частотой до 1,8 ГГц и графикой Arm Mali-G52, 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 32 ГБ памяти eMMC 5.1, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной Android 11, комплектной картой microSD на 16 ГБ с ОС Linux для запуска эмуляторов, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, стереодинамиками, разъемом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя интерфейсами USB Type-C и батареей ёмкостью 3500 мАч. Цена консоли составляет 130 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 01:01 . Продукт - Anbernic RG353P

PlayStation 5 Pro значительно улучшит производительность и х…

Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис… Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис…

Продажи Nintendo Switch заметно упали…

Nintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол… Nintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол…

Sony пополнит запасы PS5 13 мая…

За последние пару недель ходили слухи, что Sony пополнит запасы своей очень популярной игровой консоли Pl… За последние пару недель ходили слухи, что Sony пополнит запасы своей очень популярной игровой консоли Pl…

Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС Windows…

Основываясь на своей предыдущей портативной игровой консоли Odin с Android, разработчики AYN представил с… Основываясь на своей предыдущей портативной игровой консоли Odin с Android, разработчики AYN представил с…

Объявлены новые цены на PlayStation Plus…

Сегодня Sony объявила, что в июне 2022 года компания запустит новый игровой сервис PlayStation Plus. Пред… Сегодня Sony объявила, что в июне 2022 года компания запустит новый игровой сервис PlayStation Plus. Пред…

Ayaneo представила портативную консоль 2 Geek…

Компания Ayaneo расширяет ассортимент портативных консолей представив новую модель Ayaneo 2 Geek по цене … Компания Ayaneo расширяет ассортимент портативных консолей представив новую модель Ayaneo 2 Geek по цене …

Обновление Xbox добавляет шумоподавление в Party Chat…

Общаться во время игры на Xbox One Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников г… Общаться во время игры на Xbox One Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников г…