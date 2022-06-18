Представлена игровая консоль Anbernic RG353P

Компания Anbernic пополнила ассортимент карманных игровых консолей моделью RG353P, которая получила ретро-дизайн. Новинку оснастили 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640:480 пикселей и поддержкой сенсорного управления, четырехъядерной платформой Rockchip RK3566 с частотой до 1,8 ГГц и графикой Arm Mali-G52, 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 32 ГБ памяти eMMC 5.1, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной Android 11, комплектной картой microSD на 16 ГБ с ОС Linux для запуска эмуляторов, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, стереодинамиками, разъемом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя интерфейсами USB Type-C и батареей ёмкостью 3500 мАч. Цена консоли составляет 130 долларов.