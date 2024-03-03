Представлена игровая консоль GPD Win Mini 2024

Компания GPD пополнила ассортимент компактных игровых консолей моделью Win Mini 2024 года, которая отличается от предыдущего поколения новыми процессорами и дисплеем. Новинку оснастили 6-ядерным чипом Ryzen 5 8640U с графическим ускорителем Radeon 760M или 8-ядерным Ryzen 7 8840U с более мощной графикой Radeon 780M, 16, 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, интерфейсом USB4, 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 500 кд/кв.м, поддержкой VRR и FreeSync Premium, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Базовая конфигурация с Ryzen 7 8840U и 16 ГБ ОЗУ обойдется в 880 долларов.

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