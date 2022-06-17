Представлена игровая консоль Meizu Pandaer x Ayaneo

Компания Meizu совместно с Ayaneo представили игровую консоль Pandaer x Ayaneo, которая работает под управлением операционной системы Windows. Новинка характеризуется 5,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, корпусом с размерами 224:89,5:28 мм и массой 410 граммов, чипом AMD Ryzen 5 5560U и графикой Radeon RX Vega 6 с 6 вычислительными блоками с частотой 1600 МГц, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x с частотой 4266 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 7350 мАч, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также активной системой охлаждения. Цена консоли в Китае составляет 590 долларов.