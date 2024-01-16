Представлена игровая консоль-планшет OneXPlayer X1

Компания OneXPlayer пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью X1, которая представляет собой планшет с присоединяемыми двумя половинками геймпада. Новинка также характеризуется процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H, 10,95-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 1 до 4 ТБ, портом OCulink для подключения внешнего графического адаптера и возможностью подключения клавиатуры, которая обойдется в 56 долларов. Базовая конфигурация консоли стоит 925 долларов, а топовая – 1490 долларов.