Представлена игровая приставка OneXFly

На платформе Indiegogo появились характеристики портативной игровой приставки OneXFly от авторов небезызвестных консолей OneXPlayer. Итак, новинку оснастят 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 450 кд/кв.м, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7840U с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 780M на архитектуре RDNA 3, массой 580 граммов, аккумулятором ёмкостью 48 Втч, временем автономной работы от 2 до 4 часов и подсветкой RGB. Цена и дата выхода пока не раскрываются.

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