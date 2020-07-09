Представлена камера Canon EOS R5 за 3900 долларов

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру EOS R5, которая может похвастаться возможностью записывать видео в разрешении 8K. Новинку оснастили новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижным экраном 2,1 Мп, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слотами CFexpress и SD, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, форматом HEIF с 10-битным представлением цвета, записью видео в 8K с кадровой частотой 30 к/с в RAW или H.265, в 4K с 120 к/с, 10-битным представлением и цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, а также аккумулятором с автономностью до 320 кадров. Размеры камеры равны 138:98:88 мм, а масса – 738 г. Старт продаж намечен на конец июля по цене в 3900 долларов.

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