Представлена камера DJI Osmo Action 4

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью DJI Osmo Action 4, одной из особенностей которой стало время автономной работы до 160 минут. Новинка также характеризуется 1/1,3-дюймовым сенсором, записью видео в разрешении 4K до 120 кадров в секунду, с 10-битным цветом и D-Log M, объективом с максимальным значением диафрагмы F/2,8 и полем зрения 155°, режимом стабилизации 360° HorizonSteady, защитой от воды на глубине до 18 м (степень IP68), устойчивостью к холоду (150 минут записи при морозе до –20°C), тремя микрофонами, двумя дисплеями, функцией прямым трансляций посредством Wi-Fi. Камера уже доступна для покупки по цене в 400 долларов.

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