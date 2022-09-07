Представлена камера Hasselblad X2D 100C с встроенным SSD-накопителем на 1 ТБ

Отличительной особенностью новинки является встроенный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Кроме того, камера поддерживает карты памяти CFexpress Type B.
X2D 100C оснащена встроенной 5-осевой системой стабилизации. Hasselblad X2D 100C имеет два экрана: основной сенсорный экран на 3,6-дюймов и 1,08-дюймовый дисплей на верхней панели.
Новинка получит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ax, разъем USB 3.1 Gen2 Type-C. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч.
Оценена камера Hasselblad X2D 100C в 8000 евро.