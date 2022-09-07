Представлена камера Hasselblad X2D 100C с встроенным SSD-накопителем на 1 ТБ Компания Hasselblad представила новую камеру X2D 100C, которая получила 100 Мп сенсор. Компания Hasselblad представила новую камеру X2D 100C, которая получила 100 Мп сенсор. Отличительной особенностью новинки является встроенный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Кроме того, камера поддерживает карты памяти CFexpress Type B. Отличительной особенностью новинки является встроенный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Кроме того, камера поддерживает карты памяти CFexpress Type B. X2D 100C оснащена встроенной 5-осевой системой стабилизации. Hasselblad X2D 100C имеет два экрана: основной сенсорный экран на 3,6-дюймов и 1,08-дюймовый дисплей на верхней панели. X2D 100C оснащена встроенной 5-осевой системой стабилизации. Hasselblad X2D 100C имеет два экрана: основной сенсорный экран на 3,6-дюймов и 1,08-дюймовый дисплей на верхней панели. Новинка получит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ax, разъем USB 3.1 Gen2 Type-C. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч. Новинка получит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ax, разъем USB 3.1 Gen2 Type-C. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч. Оценена камера Hasselblad X2D 100C в 8000 евро. Оценена камера Hasselblad X2D 100C в 8000 евро. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 22:31 . Продукт - Hasselblad X2D 100C

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