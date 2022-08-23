Представлена камера Leica D-Lux 7 A Bathing Ape x Stash

Компания Leica выпустила специальную версию камеры D-Lux 7 "A Bathing Ape x Stash". В разработке принял участие бренд уличной одежды BAPE, а также американский граффити-художник "STASH".

Корпус камеры покрыт фирменным камуфляжным рисунком BAPE, а камера и аксессуары украшены подписью художника-граффити STASH и логотипом BAPE.

В Leica D-Lux 7 используется светосильный зум-объектив Leica DC Vario-Summilux 10,9–34 мм f/1,7–2,8 ASPH (эквивалент 24–75 мм в формате 35-мм пленки) и сенсор 4/3 дюйма с разрешением 17 МП. Leica D-Lux 7 также имеет сенсорный экран, поддерживает Bluetooth и приложение Leica Fotos.

Новинка доступна в Китае за 2320 долларов. В свою очередь, стандартная версия Leica D-Lux 7 стоит 1585 долларов.
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