Представлена камера Panasonic Lumix S5 II

Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Lumix S5 II, которая оценена в 2000 долларов. Новинка характеризуется новым CMOS-сенсором с разрешением 24.2 Мп, гибридным автофокусом с 779 точками, возможностью записывать видео в 6K 30к/с и 4K 60к/с на внутренний носитель, поддержкой V-Log, двойным базовым ISO, поддержкой серийной съемки до 9 к/с с механическим затвором и до 30 к/с с электронным, буфером до 300 фотографий, 10-битной записью видео (4:2:2) 4K DCI, UHD до 60 к/с, 180 к/с с FullHD, улучшенной системой охлаждения, защитой от пыли и влаги, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном и OLED-видоискателем с разрешение 3,6 Мп и кадровой частотой 120 к/с.