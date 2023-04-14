Представлена камера Pentax K-3 III Monochrome

Компания Pentax пополнила ассортимент зеркальных камер моделью Pentax K-3 Mark III Monochrome, которая может снимать только в монохромном формате. Новинка характеризуется 25,7-Мп сенсором формата APS-С, светочувствительностью ISO до 1 600 000, диапазоном выдержек от 1/8000 до 30 с, стабилизацией Shake Reduction System, автофокусом SAFOX13 со 101 точкой, 25 из которых крестообразные, функцией Pixel Shift для захвата четырех кадров со сдвигом пикселя, записью видео в разрешении 4K cо скоростью до 30 кадров в секунду, серийной съемкой до 12 кадров в секунду, 3.2-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1 620 000 точек, оптическим видоискателем со 100% покрытием кадра, механической очисткой сенсора камеры от пыли и корпусом из магниевого сплава с защитой от влаги и пыли. Цена камеры составляет 2200 долларов.