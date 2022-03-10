Представлена камера Ricoh GR IIIx Urban Edition

Компания Ricoh пополнила ассортимент беззеркальных фотокамер лимитированной версией модели Ricoh GR IIIx – Urban Edition Special Limited Kit. Новинка отличается от стандартной модели не только дизайном, но и наличием новых режимов экспозиции и автофокуса. Впрочем, данные режимы станут доступны и в Ricoh GR IIIx после обновления. Что до «лимитированного издания», отметим металлическую отделку серого корпуса, синее кольцо вокруг объектива и фирменные аксессуары в соответствующей расцветке.

Напомним, что Ricoh GR IIIx характеризуется новым несъемным объективом с ЭФР 40 мм, оптической схемой из семи элементов в пяти группах (в том числе с двумя асферическими) и встроенным нейтральным фильтром (минус два стопа экспозиции), 24,24 Мп датчиком типа CMOS формата APS-C без сглаживающего фильтра, чипом GR Engine 6, гибридной системой автофокусировки с распознаванием лиц и глаз, матричной стабилизацией, диапазоном светочувствительности ISO 100–102 400, диапазоном выдержки 1/4000–30 с, поддержкой записи видео в Full HD при 60 к/с, 3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1,037 млн пикселей, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth v4.2 BLE, разъемом USB Type-C, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой USH-I, габаритами 109,4:61,9:35,2 мм и массой 262 г.

Комментарии и отзывы Ricoh GR IIIx Urban Edition
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