Представлена камера Sony Alpha 9 II

Официально представлена новая камера для профессионалов под названием Sony Alpha 9 II, которая создана специально для тех, кто знает толк в фотографии и понимает, что ему нужно от новой камеры. Здесь установлен достаточно большой сенсор изображения, который позволяет захватывать больше света и делать более качественные снимки, плюс есть самый современный датчик изображения, который успевает за доли секунды обрабатывать даже самые тяжелые фотографии в сыром виде. Правда, стоит такая камера достаточно дорого — сама «тушка» обойдется в 5400 евро, то есть около 5500 долларов для нашего рынка. Добавляем сюда хороший объектив и получается стоимость иномарки среднего класса. Конечно, это не совсем разумное сравнение, но все же.