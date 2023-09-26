Представлена камера-брелок Fujifilm Instax Pal

Компания Fujifilm представила камеру моментальной фотографии Instax Pal, которая, в отличие от других моделей линейки, не может печатать снимки. Для этого можно использовать портативный фотопринтер. Новинка характеризуется корпусом массой всего 41 грамм, 4,9-Мп 1/5-дюймовым CMOS-датчиком, широкоугольным объективом, диапазоном выдержек от 1/4 до 1/8000 секунды, светочувствительностью ISO от 100 до 1600 ISO, флеш-памятью для хранения 50 фотографий, слотом для карты памяти microSD, съемным кольцом, которая используется как «видоискатель» или подставка, интерфейсом USB-C, настраиваемым звуком затвора и мобильным приложением для обработки фотографий. Комплект из камеры, Mini Link 2 и упаковки на 10 плёнок оценен в 200 долларов. Старт продаж намечен на конец октября.