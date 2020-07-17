Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro

Компания Blackmagic представила кинокамеру URSA Mini Pro 12K, которая основана на датчике формата Super35 (27,0:14,25 мм) разрешением 80 Мп (12 288:6480 пикселей). Новинка характеризуется возможностью записывать RAW-видео в разрешении 12K с частотой 60 к/с, в 8K и 110 к/с, в 4К и 220 к/с, динамическим диапазоном 14 EV, нативным ISO 800, поддержкой карт памяти CFast и SD UHS-II в двух слотах, выводом на внешний накопитель через USB-C порт USB 3.1 Gen2 со скоростью до 900 МБ/с, креплением для объективов PL с быстрой заменой на EF и F, встроенным нейтральным фильтром с уменьшением экспозиции на 2, 4 или 6 ступеней, интерфейсом Bluetooth и комплектным ПО DaVinci Resolve Studio. Цена камеры составляет 9995 долларов.