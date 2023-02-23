Представлена кинокамера RED Komodo Monochrome

Компания RED пополнила ассортимент кинокамер моделью RED Komodo Monochrome, которая изготавливается под заказ по цене в 7500 долларов. Это на 1500 долларов дороже, чем обычная RED Komodo. Главной особенностью новинки является сенсор без цветного фильтра Байера, который выдает более высокую светочувствительность и улавливать невидимый инфракрасный свет для передачи белой листвы и «молочной кожи». Новинка характеризуется креплением байонета RF-mount. В прошлом году похожие монохромные камеры выпустила компания Arri – ALEXA 65, XT и Mini LF. Они предлагают более высокую светочувствительность, разрешение и контрастность, если сравнивать со стандартными кинокамерами ALEXA.

Представлен макрообъектив Astrhori 105mm F/2.8 Tilt-Shift …
Компания Astrhori пополнила ассортимент макрообъективов с возможностью сдвига-наклона моделью Astrhori 10…
Представлен объектив Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM…
Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM, которая п…
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Power OI…
Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Pow…
Представлен объектив 7Artisans 35mm F/0.95 на Canon R…
Китайский производитель 7Artisans представил новую версию объектива 7Artisans 35mm F/0.95, который ранее …
Представлен компактный анаморфотный объектив Sirui Saturn 35…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon F…
Представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена…
Объектив AstrHori 85mm F/1.8 готов к выходу …
Сетевые источники опубликовало фото и характеристики объектива AstrHori 85mm F/1.8, официальный релиз кот…
Panasonic Lumix S5 Mark II сможет снимать видео в 6K…
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Panasoni…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor