Представлена кинокамера RED Komodo Monochrome

Компания RED пополнила ассортимент кинокамер моделью RED Komodo Monochrome, которая изготавливается под заказ по цене в 7500 долларов. Это на 1500 долларов дороже, чем обычная RED Komodo. Главной особенностью новинки является сенсор без цветного фильтра Байера, который выдает более высокую светочувствительность и улавливать невидимый инфракрасный свет для передачи белой листвы и «молочной кожи». Новинка характеризуется креплением байонета RF-mount. В прошлом году похожие монохромные камеры выпустила компания Arri – ALEXA 65, XT и Mini LF. Они предлагают более высокую светочувствительность, разрешение и контрастность, если сравнивать со стандартными кинокамерами ALEXA.