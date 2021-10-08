Представлена компактная фотокамера Canon Zoemini S2

Компания Canon пополнила ассортимент компактных камер моделью Zoemini S2, которая может похвастаться функцией Zink для моментальной печати фотографий. Новинку оснастили 8-Мп датчиком изображения, встроенной вспышкой, зеркалом для создания автопортретов, 512 МБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Bluetooth и приложения Canon Mini Print для печати со смартфона, предпросмотра и добавления эффектов, поддержкой 10 листов, автономностью для печати до 25 снимков, размерами 121:80,3:22,4 мм, массой 190 граммов, поддержкой Android и iOS, а также белой, черной и розовой расцветками. Цена камеры составляет 180 евро.

Комментарии и отзывы Canon Zoemini S2
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