Представлена компактная фотокамера Fujifilm X100 VI

Компания Fujifilm пополнила ассортимент компактных фотокамер моделью Fujifilm X100 VI, которая основана на 40.2-Мп сенсоре формата APS-C X-Trans CMOS 5 HR. Новинка также характеризуется процессором X-Processor 5, несъемным объективом Fujinon 23mm F/2 (35 мм в эквиваленте полного кадра), системой стабилизации изображения (IBIS) с эффективностью в 6 стопов экспозиции, возможностью записывать видео в разрешении 6.2К с 10-битной глубиной цвета и 30к/с, а также 4К при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, улучшенной системой автофокусировки с 425 точками и функциями ИИ, новыми режимами имитации пленки, гибридным OLED-видоискателем 0.66x с разрешением 3.69 Мп, 3-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем с разрешением 1.62 Мп, а также поддержкой Bluetooth и Wi-Fi. Камера появится в продаже 28 марта по цене в 1600 долларов.

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