Представлена компактная фотокамера Nikon Coolpix P950

Компания Nikon представила компактную камеру Coolpix P950, которая приходит на смену пятилетней модели Coolpix P900. Новинка характеризуется объективом с ЭФР 24-2000 мм, максимальной диафрагмой f/2,8-f/6,5, стабилизатором, компенсирующим 5,5 ступени экспозиции, датчиком изображения CMOS с обратной засветкой формата 1/2,3 дюйма (6,17:4,55 мм) и разрешением 16 Мп, диапазоном светочувствительности ISO 100-6400, выдержками от 1/4000 до 300 с, серийной съемкой со скоростью 7 к/с, записью видео 4К с кадровой частотой 25 или 30 к/с, сенсорным 3,2-дюймовым дисплеем, электронным видоискателем, громкоговоритель, стереофоническим микрофоном, интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB 2.0 и аккумулятором EN-EL20a с автономностью 290 снимков. Цена камеры составляет 800 долларов.