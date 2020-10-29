Представлена компактная камера Insta360 ONE X2

Компания Insta360 пополнила ассортимент компактных камер моделью ONE X2, которая может похвастаться водонепроницаемостью и углом обзора 360 градусов. Новинка также характеризуется возможностью снимать видео в разрешении 5,7K, сенсорным цветным экраном, встроенным инструментами для редактирования, системой стабилизации, режимами 360, Steady Cam, InstaPano и MultiView, функцией Deep Track для отслеживания объектов с помощью голосовой команды и касания экрана, защитой по степени IPX8 (погружение до 10 метров, режимом PureShot для съемки в условиях недостаточного освещения, аккумулятором ёмкостью 1630 мАч и функцией веб-камеры. Цена камеры составляет 430 долларов.