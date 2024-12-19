Представлена компактная камера Panasonic Lumix ZS99

Японская компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Lumix ZS99, которая может похвастаться компактностью и ценой всего 500 долларов. Новинку оснастили сенсором оптического формата 1/2,3 дюйма разрешением 20,3 Мп, объективом Leica DC с переменной диафрагмой F/3,3-6,4 и эквивалентным фокусным расстояние от 24 до 720 мм (30-кратный оптический зум), поддержкой оптической стабилизации, записью видео в 4K, 3-дюймовым откидным дисплеем с разрешением 1,84 Мп (видоискателя нет), поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, интерфейсом USB-C для зарядки и передачи информации, портом micro-HDMI для подключения внешнего экрана, поддержкой вертикальной съемки, а также черной и серебристой расцветками корпуса. Старт продаж намечен на февраль следующего года.