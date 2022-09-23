Представлена компактная камера Panasonic TZ202D

Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью Panasonic Lumix DC-TZ202D, которая оценена в 800 евро. Новинку оснастили 20-Мп дюймовым сенсором, 3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,84 Мп, объективом с фокусным расстоянием 24-360 мм, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах и светосилой F от 3.3 до 6.4, функцией записи видео 4K с 30 к/с, диапазоном светочувствительности ISO от 125 до 6400 единиц, выдержкой электронного затвора 1/16000 сек, серийной съемкой 10 кадров/с, слотом для карт памяти SD, SDHC, SDXC, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и WiFi, аккумулятором ёмкостью 1025 мАч и массой 298 граммов.