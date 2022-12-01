Представлена консоль AYANEO 2 - это прямой конкурент Steam Deck

Когда компания Valve официально представила рынку свою новейшую портативную консоль Steam Deck, многие пользователи были в шоке, что такую производительность можно уместить в столь компактном корпусе. Вскоре оказалось, что на самом деле в этом нет ничего удивительного, так как конкурентов на рынке предостаточно и местами железо у них даже более производительное. Например, сегодня официально анонсировали портативную игровую консоль AYANEO 2, которая работает на базе весьма производительного процессора AMD Ryzen 7 6800U. Этот процессор обладает внушительной производительностью, которой предостаточно для большинства задач, которые только необходимо решать на таком гаджете. И мощности на самом деле у этого чипа больше, чем у того, что стоит в Steam Deck.

Безусловно, стоит понимать, что речь не только в производительности процессора, так как недостаточно взять AMD Ryzen 7 6800U и установить в корпус, чтобы всё работало отлично. Нужно учитывать, что процессор этот достаточно горячий, так что пользователь при всём желании не сможет выжать из него всю производительность. Кроме того, нужно понимать, что Valve потратила внушительные ресурсы на то, чтобы оптимизировать работу своей игровой консоли под операционную систему, которые работают очень даже достойно. Если у конкурента просто производительный процессор и ничего более, то говорить о внушительной производительности не приходится. Но новинка выглядит очень интересно и на неё стоит обратить внимание.