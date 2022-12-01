Представлена консоль AYANEO 2 - это прямой конкурент Steam Deck

Когда компания Valve официально представила рынку свою новейшую портативную консоль Steam Deck, многие пользователи были в шоке, что такую производительность можно уместить в столь компактном корпусе. Вскоре оказалось, что на самом деле в этом нет ничего удивительного, так как конкурентов на рынке предостаточно и местами железо у них даже более производительное. Например, сегодня официально анонсировали портативную игровую консоль AYANEO 2, которая работает на базе весьма производительного процессора AMD Ryzen 7 6800U. Этот процессор обладает внушительной производительностью, которой предостаточно для большинства задач, которые только необходимо решать на таком гаджете. И мощности на самом деле у этого чипа больше, чем у того, что стоит в Steam Deck.

Безусловно, стоит понимать, что речь не только в производительности процессора, так как недостаточно взять AMD Ryzen 7 6800U и установить в корпус, чтобы всё работало отлично. Нужно учитывать, что процессор этот достаточно горячий, так что пользователь при всём желании не сможет выжать из него всю производительность. Кроме того, нужно понимать, что Valve потратила внушительные ресурсы на то, чтобы оптимизировать работу своей игровой консоли под операционную систему, которые работают очень даже достойно. Если у конкурента просто производительный процессор и ничего более, то говорить о внушительной производительности не приходится. Но новинка выглядит очень интересно и на неё стоит обратить внимание.
Microsoft представила док-станцию Audio Dock…
Сегодня компания Microsoft представила не только новые ноутбуки и компьютер в формате моноблока, но и дос…
SteamOS скоро выйдет на ПК…
На протяжении весьма длительного времени операционная система SteamOS выступала призрачной надеждой компа…
Apple TV 4K теперь работает на процессоре A15 Bionic…
На текущий момент можно уверенно заявить, что Apple TV 4K — лучшая телевизионная приставка на рынке из вс…
Logitech G Cloud Gaming Handheld готовят к релизу в ноябре…
Пару месяцев назад появилась информация о портативной консоли Logitech G Cloud Gaming Handheld, которая д…
Google обновила Android Auto…
Примерно в начале года сотрудники компании Google официально заявили о том, что планируют полностью перер…
Steam Deck можно купить без очереди…
Когда компания Valve только анонсировала свою портативную консоль Steam Deck, желающих купить устройство …
Leica представила проектор Cine 1…
Leica только что представила свой первый ультракороткофокусный проектор под названием Cine 1, который мож…
Microsoft HoloLens уже испытали американские военные…
Когда-то давно один учёный сказал, что все передовые разработки так или иначе отправляются в армию. Это, …
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor