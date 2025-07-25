Представлена мощная приставка GPD Win 5 на Ryzen AI MAX 395+

Компания GPD представила портативную игровую консоль Win 5, которая первой в мире получила процессор Ryzen AI MAX 395+ (Strix Halo) на архитектуре Zen 5. Это 16-ядерное 32-поточное решение с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3 и графическим ускорителем Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками. Последний может похвастаться производительностью младших видеокарт из серии NVIDIA GeForce RTX 40. По данным производителя, GPD Win 5 выдает в популярной игре Black Myth: Wukong более 200 кадров в секунду. Какие были установлены настройки графики, не уточняется, но даже при минимальных это отличный показатель. Остальные характеристики консоли раскроют 1 августа на выставке Chinajoy 2025.