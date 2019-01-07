Представлена мобильная рабочая станция ASUS StudioBook S W700

Компания Asus пополнила ассортимент мобильных рабочих станций моделью StudioBook S W700, которая может похвастаться премиальным корпусом и фишками линейки ZenBook. Новинку оснастили 17-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, процессорами Xeon E-2176M или Core i7-8750H, графикой Quadro P3200, до 64 ГБ оперативной памяти и местом для двух SSD объёмом до 4 ТБ, портами HDMI 2.0, USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.1 (x3), слотом для карт SD и аккумулятором на 57 Втч. Размеры устройства равны 381,8:285,8:18,3 мм, а масса – 2,4 кг. Цена ноутбука и дата начала продаж пока не раскрываются.