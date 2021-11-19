Представлена накамерная вспышка Godox TT685 Mark II

Компания Godox пополнила ассортимент накамерных вспышек моделью Godox TT685C Mark II, которая уже доступна для покупки по цене чуть меньше девяти тысяч рублей. Новинка характеризуется наклоном головы от -7 градусов вперед и до 120 градусов назад, функцией TCM для мгновенного преобразования TTL в ручной режим, ЖК-экраном, встроенным портом синхронизации 2.5 мм для проводного подключения, интерфейсом USB Type-C для загрузки обновлений, зажимом вспышки на горячем башмаке в виде ключа-защёлки и питанием от 4-х пальчиковых батарей или от внешнего аккумулятора Godox PB960.