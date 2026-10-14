Представлена новая приставка Apple TV 4K

Компания Apple представила обновлённую приставку Apple TV 4K с двумя интересными аппаратными нововведениями — встроенными микрофонами для голосового управления Siri без использования пульта и поддержкой функции «Локатор» на самом пульте. Правда, стоит отметить, что новая Apple TV 4K стоит 299 долларов — это более чем в два раза превышает стартовую цену предыдущего поколения и на 50 долларов больше стоимости нынешней топовой версии, производство которой прекращается. При этом по характеристикам новинка от последней модели не отличается — предусмотрены 128 ГБ встроенной памяти, порт Ethernet и поддержка стандартов Thread и Matter. При этом беспроводные возможности улучшили благодаря переходу на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

В основе новой Apple TV лежит процессор A19, впервые появившийся в iPhone 17 в прошлом году. Он обеспечивает поддержку ИИ-функций Siri непосредственно после распаковки устройства — на старте продажи голосовой ассистент будет доступен в бета-версии на английском языке. По словам Apple, благодаря Siri с искусственным интеллектом пользователи смогут обращаться к ассистенту естественным языком как через пульт, так и с помощью встроенных микрофонов. Например, можно попросить подобрать лучшие документальные фильмы о природе, доступные на Apple TV в данный момент. Правда, в отличие от HomePod и HomeView, приставка не озвучивает ответы Siri вслух. При поиске контента результаты отображаются на весь экран, а ответы на общие вопросы появляются в текстовом облачке поверх изображения.