Представлена новая приставка Apple TV 4K

В основе новой Apple TV лежит процессор A19, впервые появившийся в iPhone 17 в прошлом году. Он обеспечивает поддержку ИИ-функций Siri непосредственно после распаковки устройства — на старте продажи голосовой ассистент будет доступен в бета-версии на английском языке. По словам Apple, благодаря Siri с искусственным интеллектом пользователи смогут обращаться к ассистенту естественным языком как через пульт, так и с помощью встроенных микрофонов. Например, можно попросить подобрать лучшие документальные фильмы о природе, доступные на Apple TV в данный момент. Правда, в отличие от HomePod и HomeView, приставка не озвучивает ответы Siri вслух. При поиске контента результаты отображаются на весь экран, а ответы на общие вопросы появляются в текстовом облачке поверх изображения.