Представлена пленочная камера Kodak Ektar H35

Компания Retopro пополнила ассортимент компактных 35-мм пленочных камер моделью Kodak Ektar H35, которая лицензирована компаний Eastman Kodak. Новинка характеризуется несъёмным объективом с фокусным расстоянием 22 мм, оптической конструкцией из двух пластиковых элементов, фиксированными диафрагмой F/9.5 и выдержкой 1/100 секунды, встроенной вспышкой, которая получает питания от элемента питания ААА, ручной перемоткой пленки, корпусом из ABS-пластика, массой 100 граммов, размерами 110:62:39 мм, черной, песочной, коричневой и зеленой расцветкой. Главной особенностью камеры является возможность сделать два снимка на один кадр плёнки. Как это выглядит, можете посмотреть ниже.