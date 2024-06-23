Представлена пленочная камера Pentax 17

Принадлежащий компании Ricoh бренд Pentax пополнила ассортимент пленочных камер моделью Pentax 17. Новинка использует 35-мм пленку, но вместо одного кадра на 24:36 мм делает два снимка на 24:17 мм. То есть, одной катушки пленки хватит на 72 фотографии. Новинка характеризуется 25-мм несъемным объективом (f/3.5) с девятилепестковой диафрагмой, ручной фокусировкой с выбором одной из шести заданных дистанций от 24 см до бесконечности, автоматическим замером экспозиции, поддержкой компенсации экспозиции, режимом Bulb, длинной выдержкой и значениями светочувствительности пленки ISO 50, 100, 125, 160, 200, 400, 800, 1600 и 3200. Цена камеры составляет 500 долларов.

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