Представлена полнокадровая камера Blackmagic Cinema Camera 6K

Компания Blackmagic Design пополнила ассортимент кинокамер своей первой полнокадровой моделью, которая получила название Cinema Camera 6K. Новинка характеризуется креплением L-mount, сенсором с разрешением 6K, динамическим диапазоном в 13 ступеней, поддержкой карт-памяти стандарта CFexpress, поддержкой OpenGate 3:2, полноразмерным анаморфотным форматом 6:5 и Super 35, записью видео в 6K при 36 к/с на весь сенсор и 120 к/c с кропом, 5-дюймовым наклонным сенсорным ЖК-дисплеем с яркостью 1500 нит, электронным видоискателем Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro с регулируемым наклоном, батареей NP-F570 и различными интерфейсами, включая USB-C для записи на внешние флэш-накопители или SSD. Цена камеры составляет 2595 долларов.