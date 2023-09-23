Представлена полнокадровая ретро-камера Nikon Zf

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Nikon Zf, которая может похвастаться ретро-корпусом из магниевого сплава. Камера появится в продаже в середине следующего месяца по цене в 2000 долларов за тушку и 2240 долларов в комплекте с объективом Nikkor Z 40mm F/2.0 SE.

Новинку оснастили 24.5-Мп CMOS-сенсором BSI, новым процессором EXPEED 7, возможностью записывать видео в UHD 4K при 30 к/с (60 к/с с кропом) и Full HD при 120 к/с, 5-осевой системой стабилизации (IBIS) с эффективностью в 8 ступеней экспозиции, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем с переменным углом наклона, системой автофокусировки с 299 точками автофокусировки в режиме Auto Area AF, возможностью в разрешении 96 Мп благодаря сдвигу матрицы, записью видео в автоматическом режиме с приоритетом выдержки и 10-битной записью в формате H.265, одним слотом для карт памяти SD UHS-II и вторым для карт Micro SD, серийной съемкой до 14 к/с и переключателем для режима черно-белой съемки.

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