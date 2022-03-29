Представлена полуавтоматическая стиральная машина Realme TechLife с антибактериальной технологией

В Индии была запущена линейка полуавтоматических стиральных машин Realme TechLife. Стиральные машины оснащены антибактериальной технологией стирки с ионами серебра, которая, как утверждается, снижает риск заражения. По словам компании, новая линейка стиральных машин является первым предложением Realme в сегменте полуавтоматических стиральных машин и оснащена функцией стирки в жесткой воде. По словам представителей компании, полуавтоматические стиральные машины Realme TechLife оснащены системой водопада и технологией струйной струи для более глубокой и равномерной стирки.

Новые полуавтоматические стиральные машины оснащены такими функциями, как цикл отжима со скоростью 1400 об/мин и технология сушки на воздухе — с мощным двигателем. Стиральная машина также оснащена функцией стирки в жесткой воде и функцией скребка. По словам компании, стиральные машины имеют пластиковый корпус и компактную конструкцию. Полуавтоматические стиральные машины Realme TechLife имеют рейтинг IPX4. Стиральные машины имеют 5-звездочный рейтинг BEE за энергоэффективность.
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