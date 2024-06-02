Представлена портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью ROG Ally X, которая оценена в 800 долларов. Новинка характеризуется старым 8-ядерным APU AMD Ryzen Z1 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, улучшенной конструкцией, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным портом (USB4), батареей ёмкостью 80 Втч и корпусом массой 678 граммов. То есть, обновление заключается в чуть улучшенной производительности, меньшей подверженностью к перегреву, почти вдвое возросшей автономности и увеличенной цене. Продажи консоли стартуют в следующем месяце.