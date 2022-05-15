Представлена портативная игровая консоль AyaNeo 2

Китайский производитель AyaNeo пополнил ассортимент портативных игровых консолей моделью AyaNeo 2, которая получила новый мобильный чип AMD Ryzen 7 6800U. Это 6-нанометровое 8-ядерное решение с тактовой частотой от 2,7 до 4,7 ГГц, динамическим TDP от 15 до 28 Вт и встроенной графикой Radeon 680M с 12 вычислительными блоками и частотой 2,2 ГГц. Для сравнения, графика в Steam Deck имеет 8 вычислительных блоков и частоту 1,6 ГГц. Производительность GPU в AyaNeo 2 составляет 3,38 Тфлопс против 1,6 Тфлопс в Steam Deck. Разрешение экрана не раскрывается, но предполагается, что оно составляет 1280:800 пикселей. Выход приставки ожидается в конце года, но цена пока не сообщается.