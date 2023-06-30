Представлена портативная игровая консоль Ayaneo Air 1S

Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Air 1S, которая может похвастаться компактностью и высокой производительностью. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным гибридным процессором AMD Ryzen 7 7840U c тактовой частотой до 5,1 ГГц и мощной графикой Radeon 780M. Правда, производитель ограничил мощность APU до 20 Вт в автономном режиме и 25 Вт при подключении к питанию.

Новинка также характеризуется габаритами 224:90:21,6 мм (меньше, чем Nintendo Switch), массой 450 граммов, 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD, батареей ёмкостью 38 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB4 и слотом для карты памяти microSD. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.
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