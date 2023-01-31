Представлена портативная консоль Ayaneo Air Plus Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под управлением операционной системы Windows. Новинку оснастили процессором AMD R7 6800U, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, размеры которого можно сравнить с 7-дюймовым экраном в Nintendo Switch OLED, сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 46,2 мАч, интерфейсом USB4, энергопотреблением 28 Вт и возможностью подключения внешнего графического адаптера. Отмечается, что данная модель выйдет и с процессорами Intel i3-1215U и AMD серии 7020 (Mendocino). Старт продаж намечен на ближайшее время. Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под управлением операционной системы Windows. Новинку оснастили процессором AMD R7 6800U, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, размеры которого можно сравнить с 7-дюймовым экраном в Nintendo Switch OLED, сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 46,2 мАч, интерфейсом USB4, энергопотреблением 28 Вт и возможностью подключения внешнего графического адаптера. Отмечается, что данная модель выйдет и с процессорами Intel i3-1215U и AMD серии 7020 (Mendocino). Старт продаж намечен на ближайшее время. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 05:10 . Продукт - Ayaneo Air Plus

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