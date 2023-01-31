Представлена портативная консоль Ayaneo Air Plus…

Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под управлением операционной системы Windows. Новинку оснастили процессором AMD R7 6800U, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, размеры которого можно сравнить с 7-дюймовым экраном в Nintendo Switch OLED, сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 46,2 мАч, интерфейсом USB4, энергопотреблением 28 Вт и возможностью подключения внешнего графического адаптера. Отмечается, что данная модель выйдет и с процессорами Intel i3-1215U и AMD серии 7020 (Mendocino). Старт продаж намечен на ближайшее время.