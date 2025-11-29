Представлена портативная консоль Ayaneo Next 2 с АКБ на 115 Втч

Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Next 2, которая основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим ускорителем Radeon 8060S. Второй особенностью новинки стал аккумулятор ёмкостью 115 Втч, в то время как до этого рекордный элемент питания в портативных консолях имел ёмкость "всего" 80 Втч.

Приставка также оснащается 9-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1504 точек, кадровой частотой 165 Гц и максимальной яркостью 1100 нит, до 128 ГБ оперативной памяти, системой охлаждения с двумя вентиляторами, манипулятором на датчиках с эффектом Холла. Лимит мощности APU составляет 85 Вт, что очень серьезно для портативной консоли.