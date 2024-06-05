Представлена портативная консоль MSI Claw 8 AI Plus

Компания MSI показала на выставке Computex 2024 портативную игровую консоль Claw 8 AI Plus, которая основана на одном из новейших чипов Core Ultra 200 поколения Lunar Lake. Новинка сможет похвастаться увеличенной в 1,5 раза производительностью iGPU в сравнении с оригинальной Claw, 8-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1920:1080 точек и батареей ёмкостью 80 Втч, как в недавно представленной ASUS ROG Ally X. При этом, приставка MSI отличается более производительной и энергоэффективной платформой. Цена, дата начала продаж и точная модель процессора в Claw 8 AI Plus будут объявлены позже.