Представлена премиальная стиральная машина Whirlpool W Collection

Whirlpool расширяет линейку премиальной бытовой техники W Collection и представляет новую стиральную машину, которая сделает стирку еще проще. За лаконичным «фасадом» машины кроется целый комплекс интеллектуальных технологий, позволяющих максимально упростить повседневные задачи.

Новая стиральная машина W Collection оснащена сенсорным дисплеем MySmartDisplay, который помогает определить нужную программу стирки в два шага: «Что стирать?» и «Как стирать?». MySmartDisplay автоматически подбирает идеальные параметры температуры, продолжительности и интенсивности стирки, а также сохраняет индивидуальные программы. Благодаря уникальной системе 6TH SENSE PrecisionDose больше не нужно добавлять моющее средство и ополаскиватель каждую стирку - прибор сам будет использовать нужное количество расходных материалов с учетом выбранной программы.

С новой функцией 6TH SENSE Garments+ можно не волноваться о том, что забыли загрузить в машину какой-то предмет одежды - вещи можно добавить в барабан прямо в процессе стирки! W Collection заботится о вещах даже после стирки, запуская непрерывное вращение барабана, которое препятствует сминанию вещей. А благодаря бесшумной технологии можно запустить процесс стирки даже ночью.