Представлена приборная панель будущего автомобиля Honda Urban EV

Предстоящий автомобиль Honda Urban EV - один из самых ожидаемых автомобилей, который будет представлен в автосалоне в Женеве в следующем месяце.

Как технологический преемник уважаемого хэтчбека Civic, Urban EV будет предлагать набор высокотехнологичных функциональных возможностей, когда он поступит в продажу в ближайшем будущем. Honda скрывала подробные детали об автомобиле больше года и наконец расскрыла и показала в Женеве, как будет выглядеть приборная панель автомобиля Honda Urban EV. Приборная панель Urban EV предложит то, что быстро станет стандартными функциями для интеллектуальных транспортных средств и электромобилей: навигация, громкая связь, персональный голосовой помощник, подключение к смартфону и массив различных статусов системы EV. Динамики также будут иметь доступ к USB, Bluetooth и даже HDMI входам.