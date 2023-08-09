Представлена стриминговая камера Hollyland VenusLiv

Компания Hollyland пополнила ассортимент камер для стриминга моделью Hollyland VenusLiv, которая оценена в 1000 долларов. Новинка может похвастаться совместимостью с RTMP и поддержкой UVC через интерфейс USB-C 3.0, что позволит вести трансляции через ПК.

Новинка характеризуется оптикой с переменной максимальной апертурой F/1.2-F/2.0, 3-х кратным оптическим зумом, углами обзора 80° по горизонтали и 46° по вертикали, гибридной системой автофокусировки, 5-дюймовым ЖК-экраном с портом USB-C 2.0, размерами 78:99.7:94.8 мм и массой 900 граммов, чипсетом Qualcomm, CMOS-датчиком от Sony, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 72 мм, поддержкой аккумуляторов Sony NP-F, входом постоянного тока 12 В с запирающимся разъемом, слотом для карты памяти SD и разъемами HDMI 1.4, Ethernet RJ45 1 Гбит/с, USB-C 3.1 и USB-A.