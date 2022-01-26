Представлена телевизионная приставка Huawei Himedia Smart Box C1

Huawei запустила новый продукт в Китае — Himedia Smart Box C1, интеллектуальная ТВ-приставка размером с наручные часы.

Что касается производительности ядра, Himedia Smart Box C1 оснащен специальным 64-битным медиачипом HiSilicon 4K, который поддерживает воспроизведение 4K сверхвысокой четкости и кодирование H.265. Android TV Box оснащен встроенной операционной системой Android 9.0 Pie, обеспечивающей встроенную поддержку установки различных приложений, таких как музыкальное приложение, игры, видеоприложение, предоставляя различные варианты игрового процесса. Он также использует новый пользовательский интерфейс, который упрощает управление.

Стоит отметить, что в Himedia Smart Box C1 нет рекламы заставки, рекламы системного интерфейса и всплывающей рекламы системы, поэтому не нужно беспокоиться о задержках и подтормаживаниях в работе из-за встроенных приложений.
Комментарии и отзывы Huawei Himedia Smart Box C1
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