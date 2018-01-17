Представлена умная розетка TP-Link UP220

TP-Link расширяет линейку аксессуаров на российском рынке и представляет новинку: UP220 – умную 2-портовую USB зарядку, которая позволит заряжать ваши устройства быстрее, чем с помощью обычных сетевых зарядок. Благодаря технологии умной зарядки оба порта UP220 определяют подключённые устройства и обеспечивают максимальную выходную мощность устройствам с любым объёмом аккумулятора, начиная от планшетов и заканчивая носимой электроникой.

Благодаря току 5В/2,4А устройство TP-Link UP220 способно заряжать на 65% быстрее и экономить до 40% времени зарядки, чем обычный порт мощностью 5В /1A. Теперь для зарядки 2х устройств вам понадобится всего 1 зарядка UP220 и 2 кабеля. Зарядка обладает совместимостью с устройствами на iOS, Android, Windows и большинством устройств, заряжающихся по USB. TP-Link UP220 обладает функциями безопасности, в том числе высококачественной интегральной схемой для защиты устройств от перенапряжения, энергоперегрузки, силовой перегрузки, перегрева, короткого замыкания, электростатического разряда, скачка напряжения.